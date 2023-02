Patriots willen gestopt NFL-icoon Brady voor één dag vastleggen

De beroemde American footballer Tom Brady maakte woensdag bekend dat hij stopt, maar toch kan hij nog een contractvoorstel tegemoet zien. New England Patriots wil de 45-jarige Brady voor één dag vastleggen, zodat hij zijn carrière officieel afsluit bij de club waarmee hij zes keer de Super Bowl won.

“Hij is en blijft voor altijd een ‘Patriot'”, zei clubeigenaar Robert Kraft op CNN. “We gaan hem terughalen. Niet alleen ik wil dat, al onze fans schreeuwen erom. We gaan alles doen wat in onze macht ligt om Tom terug te halen, zodat hij afzwaait als een Patriot-speler. We willen hem nog vele jaren eren”, aldus de 81-jarige miljardair.

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de National Football League (NFL). De Amerikaan speelde vrijwel zijn hele carrière voor New England Patriots. In 2020 stapte hij over naar Tampa Bay Buccaneers, waarmee Brady in zijn eerste seizoen opnieuw de Super Bowl won. Vorig jaar kondigde Brady zijn afscheid aan, maar daar kwam hij al snel op terug. Het American football-icoon ging nog een jaar door bij de Buccaneers. Woensdag liet hij in een videoboodschap weten nu echt te stoppen.

“Ik kom meteen ter zake: ik ga voorgoed met pensioen”, aldus Brady. “Ik weet dat de mededeling vorige keer nogal een ding werd, dus toen ik vanmorgen wakker werd dacht ik: ik druk gewoon op record en laat het jullie eerst weten.”