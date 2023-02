Judoka Polling pakt in Parijs ‘meest speciale plak’ na bevalling

Judoka Kim Polling pakte afgelopen weekend “de meest speciale medaille” uit haar loopbaan. Voor het eerst sinds haar bevalling stond de 31-jarige judoka weer op het podium. Ze werd derde. Dat gebeurde uitgerekend bij de Grand Slam in Parijs, waar ze een decennium geleden met winst haar grote doorbraak beleefde en ze volgend jaar weer aan de Olympische Spelen hoopt mee te mogen doen.

“De meest speciale medaille is het sowieso, omdat ik tijdens mijn zwangerschap doelen heb gesteld over wanneer ik weer mee wilde doen met de wereldtop”, aldus Polling, die in mei van vorig jaar beviel van een dochter. “We hadden toen ingezet op februari. Als dat dan lukt en je wint onder meer van de wereldkampioene, dan is dat echt heel erg fijn. Ik ben nog niet op mijn best, want ik mis onder meer nog wat kracht.”

Viervoudig Europees kampioene Polling pakte in de judotempel in Bercy brons, maar de plak voelde als een hoofdprijs. “Ik ben nog nooit teruggekomen na een zwangerschap, dus ik wist niet wat er bij zou komen kijken. Maar om een medaille te pakken met onze dochter voor het eerst op de tribune, was wel heel mooi. Tussen de ochtend- en middagsessie heb ik haar nog even gezien voor een snelle knuffel. En het was extra mooi omdat het in Parijs was. Dit is echt een speciale plek voor mij.”

Het toernooi van Parijs wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze toernooien na het WK en de Olympische Spelen. “Het wordt echt gezien als het Wimbledon van het judo en na het WK is het toernooi het sterkst bezet. Het toernooi heeft zo’n grote geschiedenis en judo is in Frankrijk ook een heel belangrijke sport. Het stadion zit met 15.000 man ook altijd helemaal vol.”

Polling blijft nog even in Parijs voor een trainingsstage, waarna ze zich richt op een toernooi in Antalya, begin april, en vervolgens het WK in Qatar, begin mei. Ze hoopt op het WK indruk te maken met het oog op plaatsing voor de Spelen voor volgend jaar.

“Er wordt nu alleen nog maar objectief gekeken en dat vind ik wel heel fijn”, aldus Polling, die met Sanne van Dijke strijdt om een plek in de klasse tot 70 kilogram. “Ik ben een groot fan van die benadering. Ik weet dat ik een achterstand heb, maar ik heb alles nog wel in eigen hand. Ik moet een wereldtitel pakken of WK-medaille winnen, maar ik ga mijn best doen. Ik wist dat ik door mijn zwangerschap een WK zou missen, maar als dat de reden is voor het missen van de Spelen, dan is dat maar zo.”

Polling miste de Spelen van Tokio, omdat Van Dijke de voorkeur kreeg na een selectieprocedure.