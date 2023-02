Schulting blijft moeite houden met aanpak bondscoach Kerstholt

Shorttrackster Suzanne Schulting is nog steeds niet tevreden met bondscoach Niels Kerstholt. De 25-jarige Friezin liet dat woensdag blijken in aanloop naar de wereldbekerfinale van komend weekeinde in Dordrecht.

“Je wilt blind kunnen varen op het schema van de coach en als sporter alleen bezig zijn met eten, trainen en slapen”, zei Schulting in hotel ARA in Zwijndrecht. “Als ik volgende maand net zo in vorm ben als vorige maand op de EK, word ik geen wereldkampioen. Het voelde toen niet zoals het normaal was.”

Schulting blijft verlangen naar de samenwerking met Jeroen Otter. De vorige bondscoach stopte na de Olympische Spelen van Beijing. “Als er één iemand was die mij goed klaar kon stomen voor een wedstrijd, dan was het Jeroen wel. Ik probeer nu ook met Niels ervoor te zorgen dat hij me zo goed mogelijk prepareert voor de WK. Ik zeg ook tegen hem: ga met Jeroen praten, bel met Jeroen.”

De kritiek van Schulting is best opmerkelijk. De olympisch kampioene won dit seizoen vele wedstrijden.

Aan het begin van het seizoen, eind september, was Schulting ook al kritisch op Kerstholt, net als de ervaren Sjinkie Knegt. In de tussentijd zijn er ook dingen veranderd, in de goede zin van het woord, zei de shorttrackster. “We zijn natuurlijk veel met elkaar op reis geweest. Het gaat steeds beter. Elk nieuw iets is natuurlijk wennen. Ik heb het geprobeerd los te laten en te accepteren dat er een nieuwe bondscoach is. Er zijn gewoon een aantal punten waarvan ik niet weet of ik er 100 procent tevreden over ben.”

Schulting vindt niet dat haar ontevredenheid te groot moet worden gemaakt. “Het is geen ellende en shit en geen haat en nijd. En soms moet ik ook niet te veel zeiken. Niels heeft me ook op een aantal punten beter gemaakt en ik kan over alles met hem praten. Ik heb het puur over gevoel.”