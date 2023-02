Baanwielrenster Van der Duin verovert bij EK brons op afvalkoers

Maike van der Duin heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen een bronzen medaille veroverd op de afvalkoers. De 21-jarige Assense moest alleen wereldkampioene Lotte Kopecky uit België en de Franse Valentine Fortin voor zich dulden.

De Belgische prolongeerde haar Europese titel op het onderdeel waarbij een groep rensters een aantal rondes op de piste rijdt waarbij telkens de renster die het laatst de finish passeert uit de wedstrijd moet. De race werd nog kort stilgelegd na een valpartij van de Zwitserse Michelle Andres en de Poolse Patrycja Lorkowska.

Van der Duin was woensdag als vierde geëindigd op het onderdeel scratch. De baanwielrenster was al twee keer tweede op een WK op het onderdeel waarbij een groep rensters om de winst sprint na 40 rondes. Op de afgelopen WK pakte Van der Duin ook zilver op het omnium. Het is haar eerste EK-medaille.

Van der Duin was redelijk tevreden. “Het was een goede race met veel goede punten, maar ook veel dingen die anders kunnen”, vertelde ze bij de NOS. “Dit was het maximale vandaag. Toen we met nog met vijf waren, was het op het randje. Maar ik dacht: podium, dat moet vandaag. Ik heb er alles uitgehaald voor brons. Daarna voelde ik dat die anderen een iets hardere punch hadden.”

Van der Duin komt vrijdag alweer uit op het omnium, de meerkamp die ook onderdeel is op de Olympische Spelen.