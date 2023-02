Spaans wielertalent Domínguez dood na aanrijding met vrachtwagen

Het 18-jarige Spaanse wielertalent Estela Domínguez is overleden nadat ze tijdens de fietstraining werd aangereden door een vrachtwagen. Ze zou dit jaar haar debuut maken in het profpeloton bij de ploeg Sopela Women’s Tour.

De jonge wielrenster is de dochter van oud-prof Juan Carlos Domínguez, die tussen 1994 en 2006 beroepsrenner was. Zijn grootste succes boekte hij in 2002 met het winnen van de proloog van de Ronde van Italië in Groningen.

Het noodlottige ongeval vond plaats in het Spaanse stadje Villares de la Reina. Domínguez overleed ter plaatse. Haar ploeg en de Spaanse wielerbond betuigden op Twitter hun deelneming. “Het hele Spaanse wielrennen is in rouw”, schreef de bond.