Bondscoach shorttrackers baalt van missen finales aflossing

Bondscoach Niels Kerstholt van de shorttrackers had gemengde gevoelens na de wereldbekerfinale in Dordrecht. Vooral het missen van de finales op de aflossing bij de mannen en de vrouwen in eigen huis vond hij verschrikkelijk.

“Jens van ‘t Wout heeft een blessure en er was een val van Suzanne Schulting. Dat kan gebeuren”, noemde hij als oorzaken bij de NOS. “Vorige week pakten de shorttracksters in Dresden de zege, maar het liefste wil je die hier pakken.” De bondscoach boekte in het weekend in Dordrecht wel overwinningen met de gemengde aflossing en met Xandra Velzeboer op de 500 meter.

Kerstholt kende een roerige week waarin ervaren shorttrackers als Schulting en vooral Sjinkie Knegt kritiek op zijn aanpak uitten. “We hebben wel even moeten praten”, zei hij over de rel met Knegt. “Dit doet niet alleen wat met Sjinkie of met mij, maar het het hele team. Dat moet je proberen te voorkomen, maar dat is niet gelukt. Daar baal ik van”, zei hij.

Hoe het verder moet met Knegt daar wilde Kerstholt niet over in details treden. “Sjinkie gaat nog met de bond zitten. Hij heeft zich volgens de selectiecriteria wel geplaatst voor de WK.”

Op weg naar de WK in maart in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul hebben de shorttrackers volgens de bondscoach gelukkig nog drie weken en er zijn geen hele grote blessures. “We gaan een paar dagen rust houden en daarna nog goede weken draaien. We hebben van dit weekend een paar goede lessen meegekregen. Die kunnen we de komende weken uitwerken.”