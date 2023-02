Griekspoor en Van de Zandschulp stranden direct in dubbelspel

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben bij het ATP-toernooi van Rotterdam in de eerste ronde van het dubbelspel verloren. Het Nederlandse duo, dat meedeed op een wildcard, ging in drie sets onderuit tegen de Belgische qualifiers Sander Gille en Joran Vliegen: 3-6 7-5 3-10.

Robin Haase en Matwé Middelkoop vormen het andere Nederlandse duo in het dubbelspel in Ahoy, waar ze hun titel verdedigen. Het tweetal won zondag het toernooi van Montpellier. Haase en Middelkoop treffen in de eerste ronde in Rotterdam Santiago González uit Mexico en de Fransman Edouard Roger-Vasselin.

De Nederlander Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski, die als eerste zijn geplaatst, spelen tegen de Duitsers Kevin Krawietz en Tim Pütz.