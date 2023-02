Wielrenner Pogacar begint seizoen met zege in Spanje

Wielrenner Tadej Pogacar is het nieuwe seizoen op indrukwekkende wijze begonnen. De 24-jarige Sloveen van UAE Team Emirates won de eendagswedstrijd Jaén Paraiso Interior in Spanje na een lange solo. De Brit Ben Turner werd in de koers van Úbeda naar Baeza na 178,9 kilometer op bijna een minuut tweede, net voor de Belg Tim Wellens.

Pogacar plaatste zijn aanval met nog zo’n 40 kilometer te gaan in de wedstrijd met acht gravelstroken, achterhaalde de laatste vluchter en ging alleen verder. Zelfs een lekke band kon Pogacar niet weerhouden van de winst.

De Sloveen won afgelopen seizoen onder meer Strade Bianche en de Ronde van Lombardije. In de Tour de France moest hij na de winst in 2020 en 2021 de eindzege echter laten aan de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.