Azarenka wil snel duidelijkheid over locatie WTA Finals

Tennisster Viktoria Azarenka vindt dat tennisbond WTA snel een geschikte locatie moet aankondigen voor de WTA Finals van dit jaar. “We hebben een plek nodig die het toernooi verdient”, zei de voormalig nummer 1 van de wereld bij het toernooi in Dubai. “De afgelopen jaren kregen we veel te kort van tevoren te horen waar het toernooi zou worden gehouden. Er was absoluut geen tijd voor marketing en daardoor was het toernooi naar mijn mening ondergewaardeerd.”

De WTA Finals is het eindejaarstoernooi waar de beste acht speelsters van het jaar elkaar treffen. Het was de bedoeling dat het toernooi tien jaar lang in de Chinese stad Shenzhen zou worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie en de verontwaardiging over de mysterieuze tijdelijke verdwijning van de Chinese topspeelster Peng Shuai is de Finals alleen in 2019 in Shenzhen doorgegaan. De Australische Ashleigh Barty won en verdiende een recordbonus van een slordige 4 miljoen euro.

In 2020 was er vanwege de wereldwijde pandemie geen WTA Finals, in 2021 vond het toernooi plaats in het Mexicaanse Guadalajara en in 2022 in het Amerikaanse Fort Worth. Het toernooi in Fort Worth werd minder dan twee maanden van tevoren bekendgemaakt. “Er is op dit moment geen vaste plek voor de WTA Finals en dat is jammer”, zegt de Belarussische Azarenka, actief lid van de spelersraad. “Er wordt nog steeds gesproken over China, maar er is nog niets definitiefs.”