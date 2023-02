Verborgen uitgebrande Formule 1-auto Grosjean op expositie Madrid

De in 2020 uitgebrande Formule 1-auto van de Fransman Romain Grosjean is te zien op een expositie van de Formule 1 in Madrid. De restanten van de Haas-bolide zijn drie jaar lang verborgen gehouden. Op de tentoonstelling, die 23 maart opent, zijn behalve het verwrongen chassis ook niet eerder vertoonde beelden van de dramatische crash te zien.

De beelden staan bij velen op het netvlies gebrand. Grosjean ramde in de eerste ronde van de Grote Prijs van Bahrein op hoge snelheid de vangrails. Dat gebeurde nadat zijn auto in aanraking kwam met die van Daniil Kviat. De auto brak doormidden en vloog vrijwel meteen in brand. Na exact 28 seconden kwam Grosjean uit de vlammenzee tevoorschijn. Hij had slechts brandwonden aan zijn handen opgelopen.

“Het was in mijn ogen een zware crash, maar ik besefte op dat moment niet wat de impact was en hoe heftig het er van buitenaf uitzag”, geeft Grosjean aan in een persoonlijke herinnering. “Het besef kwam later, toen ik zelf de beelden zag. Mijn vrouw en kinderen en ook mijn vader keken naar de race en zij zullen zich die crash hun hele leven herinneren. Dat verschrikkelijke wachten om iets te zien van mij.”