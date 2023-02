Schaatsster Kiel wint marathonwedstrijd op natuurijs in Lulea

Esther Kiel heeft de derde wedstrijd in de Grand Prix op natuurijs gewonnen. De marathonschaatsster uit het Friese De Knipe was na iets meer dan 80 kilometer de snelste in de sprint van een kopgroepje van vijf. Tessa Snoek eindigde als tweede in het Zweedse Lulea, Laura van Ramshorst werd derde.

De derde wedstrijd in de Grand Prix, de eerste van dit seizoen in Lulea, stond aanvankelijk in het teken van een lange ontsnapping. Elsemieke van Maaren en Sara van Vliet reden direct na de start weg en hielden dat bijna 50 kilometer vol. De maximale voorsprong van het duo bedroeg 2 minuten. Maar het peloton rekende de vluchters in, waarna de groep lang bijeen bleef. Pas in de laatste kilometer ontworstelde een vijftal zich aan het peloton om in de sprint te strijden om de winst.

Die belandde dus bij Kiel. De 26-jarige rijdster van de succesvolle ploeg BDM-BTZ is bezig aan een sterk seizoen. Ze boekte in Lapland al haar zesde zege: vier keer won ze op kunstijs, op de Weissensee was ze al de sterkste op natuurijs.