Tennisser Nadal trekt zich terug voor toernooi Indian Wells

Tennisser Rafael Nadal (36) neemt niet deel aan het masterstoernooi van Indian Wells. Dat hebben de organisatoren in de Verenigde Staten laten weten. De reden is dat de Spanjaard niet fit is.

Medio januari gaf Nadal al aan zeker een kleine twee maanden niet te kunnen spelen. Hij had op de Australian Open last gekregen van een heup. Het toernooi van Indian Wells begint op 8 maart.

“We wensen ‘Rafa’ een snel herstel toe en hopen hem volgend jaar wel te kunnen begroeten”, zei toernooidirecteur Tommy Haas. Nadal won het evenement in 2007, 2009 en 2013. Vorig jaar verloor hij de finale.

Indian Wells wordt beschouwd als het grootste toernooi naast de vier grand slams en de ATP Finals. Eerder al trok de Australiƫr Nick Kyrgios zich terug. Hij was vorig jaar nog finalist op Wimbledon. Kyrgios is herstellende van een blessure.