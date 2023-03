Van de Zandschulp naar kwartfinales in Dubai en treft Roeblev

Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Dubai. De beste tennisser van Nederland was in de tweede ronde met 3-6 6-3 6-3 te sterk voor de Zweed Mikael Ymer. De wedstrijd duurde 2 uur en 34 minuten.

Van de Zandschulp (27) kwam tegen de nummer 59 van de wereld terug van een 6-3 2-0-achterstand. Hij won vanaf dat moment vijf games op een rij, pakte de set en drukte in de derde set door. Van de Zandschulp benutte zijn eerste wedstrijdpunt, na een mislukte korte bal van de Zweed.

Na het verlies van de eerste set leek de Nederlander mentaal aangeslagen. Hij bleef echter knokken en profiteerde van een inzinking van de Scandinaviƫr. In de derde set kwam Van de Zandschulp een break voor, maar ook hij gaf die voorsprong weer prijs. Nadat hij op 3-3 opnieuw een break had geplaatst, liet hij zijn tegenstander niet meer terugkomen.

Van de Zandschulp brak zijn tegenstander liefst zes keer en stond vier keer zijn eigen opslaggame af. Hij noteerde op baan 1 32 winners, tegenover 30 onnodige fouten.

Bij de laatste acht neemt Van de Zandschulp het op tegen de als tweede geplaatste Rus Andrej Roeblev, die zich in drie sets langs de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina knokte. Het werd 1-6 7-6 (6) 7-6 (3). Davidovich Fokina liet in de tiebreak van de tweede set vijf wedstrijdpunten op een rij onbenut.

Dinsdag werd bekend dat Van de Zandschulp, de nummer 33 van de wereld, de samenwerking met coach Peter Lucassen heeft beƫindigd. Hij wordt deze week in Dubai begeleid door Dennis Sporrel.

Later op de dag neemt Tallon Griekspoor het op tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic.