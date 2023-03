Turncoach Wevers wil na vrijspraak terug op internationale podia

Turncoach Vincent Wevers is “uiteraard blij” met de vrijspraak in hoger beroep van grensoverschrijdend gedrag, maar stelt vooral dat de zaak alleen maar verliezers kent. “De melders zullen stellig teleurgesteld zijn. Maar ook de turnsport zelf heeft een forse dreun gekregen”, laat hij in een schriftelijke reactie weten aan de NOS.

Wevers “hoopt en verwacht” dat het bestuur van gymnastiekunie KNGU, de bond die in hoger beroep was gegaan na een eerdere vrijspraak, “zijn verantwoordelijkheid neemt”. Directeur Remco Boer liet eerder op donderdag weten dat Wevers niet meer per definitie uitgesloten wordt van de begeleidingsstaf voor toernooien als de EK en WK turnen. Boer zei dat het verleden van Wevers geen reden meer kan zijn hem buiten de staf te houden.

Wevers geeft in zijn reactie in ieder geval aan “zijn bijdrage te willen leveren én blijven leveren” aan de nationale selectie. “Deze uitspraak ondersteunt dat ik ook op de internationale sportpodia de turnsters weer kan begeleiden.”

“Ik roep iedereen op weer vooruit te kijken”, zegt Wevers verder. “Ik focus mijzelf nu op het geven van primaire training aan de Top Turnacademie Achterhoek in Varsseveld. Voor de huidige generatie topsporters en de turnsters met wie ik de afgelopen twee, drie jaar heb samengewerkt geldt dat zij niet de optimale begeleiding hebben gekregen en de dupe zijn van deze turncrisis.”

Wevers is – buiten de KNGU om – persoonlijk coach van onder anderen Naomi Visser, die kans maakt op deelname aan de EK van volgende maand, en zijn dochter Sanne Wevers.

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.