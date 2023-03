Weerman door naar finale hoogspringen op EK indoor

Britt Weerman heeft zich op de EK indooratletiek geplaatst voor de finale van het hoogspringen. De 19-jarige atlete uit Assen kwam in de kwalificaties tot een hoogte van 1,91 meter en dat was genoeg om zich bij de beste acht te voegen die zondag om de medailles springen in de finale.

Weerman veroverde onlangs haar vierde Nederlandse indoortitel. Ze bracht ook al het Nederlands record op 1,96 meter. Afgelopen zomer verraste de atlete met de vierde plaats op de EK outdoor in München.

De Oekraïense Jaroslava Majoetsjich is de grote favoriete voor de titel. Ze is de enige die dit seizoen over de 2 meter sprong.