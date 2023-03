Dokter verrassend vierde na drie onderdelen vijfkamp op EK indoor

Sofie Dokter is bezig aan een sterke vijfkamp op de EK indoor in Istanbul. De 20-jarige meerkampster uit Groningen bezet na drie onderdelen de vierde plaats in de tussenstand.

Ze heeft niet de minsten boven haar staan. De Belgische olympisch- en wereldkampioen Nafissatou Thiam leidt met riante voorsprong op de Poolse Adrianna Sulek en de Belgische Noor Vidts.

Dokter opende met 8,37 op de 60 meter horden, sprong daarna 1,83 meter hoog en kwam bij het kogelstoten tot een persoonlijk record van 13,47 meter. Daarmee ligt ze aardig op koers van haar persoonlijk record van 4603 punten, waarmee ze begin februari de Nederlandse titel veroverde.

Thiam noteerde 8,23 op de 60 horden, 1,92 bij het hoogspringen en 15,54 bij het kogelstoten. Ze heeft 144 punten meer dan Sulek. De vijfkamp vervolgt vrijdagavond met verspringen en de afsluitende 800 meter. Dokter heeft 285 punten minder dan de Belgische vedette.

Marijke Esselink staat tiende na drie onderdelen. Zij kwam tot 8,39 op de horden, 1,71 bij hoogspringen en 13,65 met de kogel.