Krappe bochten nekken Bonevacia in halve finale 400 meter op EK

Liemarvin Bonevacia is bij de EK indooratletiek in Istanbul uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter. De 33-jarige atleet eindigde in zijn heat als vierde in 46,60. Een plek bij de eerste drie was nodig voor een finaleplek. De Zweed Carl Bengtström won de race in 45,77.

Bonevacia probeerde er vanuit de lastige baan 2 nog een goede race van te maken, maar hij had duidelijk last van de krappe bochten. Na het samenvoegen bij het ingaan van de tweede ronde lag hij al vierde. Het lukte hem niet nog een plekje op te schuiven.

Bonevacia is al jaren de vaandeldrager van de Nederlandse atleten op de 400 meter. Hij maakte deel uit van de estafetteploeg op de 4×400 meter die zilver veroverde op de Olympische Spelen van Tokio en won twee jaar geleden ook het goud op de 4×400 bij de EK indoor in Torun. Hij heeft ook twee bronzen medailles in bezit, behaald op de 400 meter bij de EK’s indoor in 2017 en 2021. Verder is hij houder van het Nederlands record met een tijd van 45,48.