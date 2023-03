Seedo strandt in halve finales 60 meter op EK indoor

N’ketia Seedo is er niet in geslaagd de finale te halen van de 60 meter op de EK indooratletiek in Istanbul. De 19-jarige Utrechtse atlete sprintte in haar heat van de halve finales naar de vijfde plaats in 7,32 en was met die klassering uitgeschakeld voor de finale, die vrijdagavond het sluitstuk is van het programma.

Seedo had een betere start dan in de series, maar miste de power om er een goede versnelling uit te persen. Ze bleef dik boven haar persoonlijk record van 7,18, waarmee ze eerder deze maand de Nederlandse titel veroverde. Seedo deed vorig jaar mee aan de WK indoor in Belgrado. Daar strandde ze in de series.

De Brits Daryll Neita won de race in 7,07. De Zwitserse titelverdediger Mujinga Kambundji plaatste zich met 7,05 als snelste voor de finale.