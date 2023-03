Basketballers Brooklyn kloppen Celtics na knappe comeback

De basketballers van Brooklyn Nets hebben een spectaculaire overwinning geboekt op het veel hoger geklasseerde Boston Celtics. De Nets keken halverwege het tweede kwart tegen een achterstand van liefst 28 punten aan, maar sloten het duel in Boston af met een 115-105-overwinning. Het was de grootste comeback dit seizoen in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Mikal Bridges was met 38 punten de topschutter aan de kant van Brooklyn, dat met vier nederlagen op rij was afgereisd naar Boston en bij een achterstand van 51-23 met nog ruim 7 minuten te spelen die droevig stemmende serie leek te gaan uitbreiden. Cameron Johnson voegde daar op zijn verjaardag 20 punten aan toe voor Brooklyn, dat het vertrek van de vedetten Kyrie Irving en Kevin Durant moet zien op te vangen. “We zijn altijd blijven vechten, de basis ligt bij onze verdediging”, zei Bridges, die net als Johnson in ruil voor Durant vorige maand in de transferperiode Phoenix Suns verliet voor Brooklyn.

In Denver kwam Nikola Jokic tot 18 punten, 18 rebounds en 10 assists. Daarmee had de tweevoudig speler van het jaar met zijn 25e triple-double van het seizoen een belangrijk aandeel in de zege (113-97) op Memphis Grizzlies. De Nuggets verstevigden daarmee hun leidende positie in de westelijke divisie waarin de ploeg zeven overwinningen meer heeft dan naaste belager Memphis.