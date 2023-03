Polsstokhoogspringer Koppelaar haakt met blessure af op EK indoor

Rutger Koppelaar heeft zich teruggetrokken voor het polsstokhoogspringen bij de EK indooratletiek in Istanbul. De 29-jarige atleet deed nog wel de warming-up in de Ataköy Arena, maar besloot zich af te melden wegens “fysieke klachten”, meldde de Atletiekunie.

Koppelaar was al niet helemaal fit naar Istanbul gereisd, maar wilde toch proberen mee te doen aan de EK. Bij het inspringen werd hem duidelijk dat het beter was niet van start te gaan in de kwalificaties. De atleet uit Dordrecht sprong dit jaar een persoonlijk record van 5,82 meter.

Nederlands kampioen Menno Vloon is wel van de partij in de kwalificaties. Hij behoort met zijn beste sprong van 5,91 deze winter tot de kanshebbers voor een medaille. De Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis ontbreekt op de titelstrijd in Istanbul.