Club Brugge heeft volgens Lang niets te verliezen in Lissabon

Club Brugge heeft dinsdagavond niets te verliezen in de return van de achtste finales van de Champions League, meent aanvaller Noa Lang. De Belgen verloren half februari de heenwedstrijd tegen Benfica, in Brugge, met 2-0 en moeten in Portugal met minimaal twee goals verschil winnen.

“We hebben niks te verliezen en we weten wat we moeten doen”, zei Lang over de slechte uitgangspositie. “In voetbal kan alles hè, dus je weet nooit wat er zal gebeuren. Ik snap dat er veel van mij wordt verwacht, maar daar hou ik van. Het is aan mij om belangrijk te zijn voor het team.”

Club Brugge verloor vrijdag in de Belgische competitie met liefst 3-0 van Oostende, dat zestiende staat. “We moeten tonen dat we van vrijdag hebben geleerd. Geen woorden, maar daden”, zei de aanvaller. “Onze motivatie is heel groot, dit is de Champions League en er is geen mooier podium. Als kind droom je hiervan.”

Brugge-trainer Scott Parker wil het goede seizoen in de Champions League – in de groepsfase werden Bayer Leverkusen en Atlético Madrid uitgeschakeld – positief afsluiten of zelfs een vervolg geven. Hij put moed uit de eerste wedstrijd tegen Benfica. “Als we terugkijken naar de heenwedstrijd waren we competitief en werden we afgestraft door twee flaters. Daarvoor zaten we eigenlijk goed in de wedstrijd”, aldus Parker.

“In de heenwedstrijd zag ik een team met vertrouwen en dat geeft me ook vertrouwen voor de terugwedstrijd. Maar Benfica is een topploeg, heel competitief met veel individuele kwaliteiten. Zowel in de eigen competitie als in de Champions League spelen ze op een hoog niveau.”

Het duel in Lissabon begint om 21.00 uur.