Atlete Klaver komt naar FBK Games en doet mee aan 200 meter

Atlete Lieke Klaver doet komende zomer mee aan de 42e editie van de FBK Games. Ze komt in Hengelo in actie op de 200 meter. De 24 jaar oude Klaver won afgelopen weekend bij de EK Indoor in Istanbul een zilveren medaille op de 400 meter, achter Femke Bol.

“Heerlijk om een keertje dichtbij te racen en niet zo veel te hoeven reizen”, aldus Klaver. “Vrienden en familie kunnen komen kijken en al mijn trainingsmaten doen mee, dat maakt het echt een feestje. Dat, samen met de Nederlandse atletiek die nu zo goed gaat, gaat zorgen voor een enorm leuke sfeer in het stadion, dat hopelijk uitverkocht gaat zijn.”

Klaver pakte vorige week haar eerste individuele medaille op een internationaal seniorentoernooi. Met het 4×400 meter-team veroverde ze de Europese titel, in een nieuw Nederlands record.

De FBK Games zijn dit jaar op zondag 4 juni.