Pogacar wint bergetappe in Parijs-Nice en pakt leiderstrui

Tadej Pogacar heeft de vierde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Sloveense wielrenner van UAE Team Emirates versloeg in een lange sprint zijn enige medevluchter, de Fransman David Gaudu. De rit, met aankomst bergop, ging van Saint-Amand-Montrond naar La Loge des Gardes over ongeveer 160 kilometer. Pogacar nam bovendien de leiding in het algemeen klassement over van de Deen Magnus Cort.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), die ook wordt gezien als kanshebber voor de eindzege, verspeelde op de laatste klim 43 seconden op Pogacar. De Tourwinnaar uit Denemarken, die op de slotklim als eerste de aanval had ingezet, heeft in het klassement 44 seconden achterstand. Vooralsnog staat Gaudu tweede op 10 seconden.

“Het was heel zwaar vandaag”, blikte Pogacar terug. “Ook op het vlakke gedeelte, met veel wind. Het was een chaotische rit, waarin heel veel gebeurde. Bij de slotklim slaagde mijn ploeg er in een goede uitgangspositie voor mij te creëren. Ik wist dat we Gaudu niet te ver mochten laten uitlopen, maar ik zette gelukkig op het juiste moment de achtervolging in. Dat ik meteen ook de leiderstrui pakte is mooi meegenomen. Het was niet gepland voor vandaag, maar ik zeg er natuurlijk ook geen ‘nee’ tegen.”

Voor Pogacar, de winnaar van de Ronde van Frankrijk in 2020 en 2021, was het alweer de zesde overwinning van het seizoen. Donderdag gaat de 81e Parijs-Nice verder met een 212 kilometer lange rit tussen Saint-Symphorien-sur-Coise en Saint-Paul-Trois-Châteaux. De kans op een massasprint is dan groot.