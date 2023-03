Roglic ritwinnaar in wielerkoers Tirreno-Adriatico

De Sloveen Primoz Roglic heeft de vierde etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. Het was een rit met aankomst in Tortoreto na een klim van ruim 3 kilometer. De renner van Jumbo-Visma, bezig aan zijn eerste koers van het jaar, versloeg in de sprint van een uitgedunde groep de Fransman Julian Alaphilippe en de Brit Adam Yates. Wilco Kelderman finishte als vierde.

In het klassement nam de Duitser Lennard Kämna de leiderstrui over van de Italiaan Filippo Ganna.

Twee kanshebbers voor de ritzege, de Belg Wout van Aert en de Brit Tom Pidcock, gingen 2 kilometer voor de finish onderuit. Beiden stapten wel weer op de fiets. Vrijdag volgt een zware bergrit. De Tirreno eindigt zondag.