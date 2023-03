Zoon FIA-voorzitter komt bij auto-ongeval om het leven

De zoon van de voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA Mohammed Ben Sulayem is bij een ongeluk met de auto om het leven gekomen. Saif Mohammed Ben Sulayem verloor het leven dinsdag bij een ongeval in Dubai, zo heeft de FIA inmiddels bevestigd. De topman van de FIA wil zelf verder niet reageren, hij heeft gevraagd de privacy van hem en zijn familie te respecteren. Saif Mohammed Ben Sulayem was zelf ook actief geweest in de racerij, onder meer in de Formule 4.

Mohammed Ben Sulayem is sinds december 2021 voorzitter van de FIA. Hij volgde destijds Jean Todt op.