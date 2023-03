Bondscoach Kerstholt blij met WK, maar ziet ook verbeterpunten

Bondscoach Niels Kerstholt sloot de WK shorttrack in Seoul af met een gevoel van blijdschap. “We nemen meer dan de helft van de gouden medailles mee naar huis”, klonk het tevreden. Zijn shorttracksters wonnen alle individuele titels, de aflossing en Nederland pakte ook goud op de gemengde aflossing. Maar Kerstholt ziet ook voldoende punten voor verbetering

Hij moest toekijken hoe de Nederlandse mannen afwezig waren in de afsluitende finale op de aflossing. Dat is normaal de extra kers op de taart. “Die hebben we nu niet nodig, want we pakken de titel op de gemengde aflossing.”

Kerstholt had met Xandra Velzeboer de beste shorttrackster van dit toernooi in de ploeg. Hij prees de 21-jarige rijdster, die goud pakte op de 500 en 1000 meter en een grote rol speelde bij de titels op de beide aflossingen. “Ze is gehaaid en vinnig en heeft een enorme drive om te winnen”, omschreef hij de shorttrackster die boegbeeld Suzanne Schulting bij deze WK voorbijstreefde. “Dat is heel uitdagend, ook richting Schulting en iedereen met wie we trainen. Ze zet de boel op scherp.”

Kerstholt zag Schulting met de nodige moeite en emoties het einde van het toernooi halen. “Suzanne gaat zeker de rust krijgen”, verzekerde hij. “Het belangrijkste is dat ze mentaal even een stap terugdoet, want het hakt erin, ook op je lichaam. Het is tijd voor vakantie, maar het is ontzettend fijn dat we er zo’n kroon op zetten.”

Het was een lang seizoen waarin de shorttrackers moesten wennen aan Kerstholt als nieuwe bondscoach en opvolger van Jeroen Otter. De bondscoach roemde een dag eerder de ‘vibe’ in de groep, maar kreeg na het mislopen van de aflossingsfinale van de mannen ook kritiek. Hij zei zelf dat er een hele lijst aan dingen is die hij beter wil. “We zijn over het algemeen lekker bezig. Deze WK bewijzen dat weer, maar er zit nog meer in.”

Zo haalde alleen Jens van ’t Wout bij de shorttrackers een individuele medaille. “Het was Jens zijn eerste WK op de individuele afstanden en dan gebeuren er dingen door onervarenheid”, gaf Kerstholt als verzachtende omstandigheid. “Dat is typisch voor een eerste WK. Maar gezien de resultaten dit jaar was hij eigenlijk de enige reĆ«le kanshebber op een medaille.”