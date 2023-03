Tank van shorttrackster Schulting is dag te vroeg leeg op WK

Suzanne Schulting sloot de WK shorttrack af met goud op de aflossing en de gemengde aflossing, maar oogde vooral vermoeid en mentaal gebroken. “Het lichaam is helemaal leeg”, gaf ze toe, nadat de emoties vlak na het winnen van de aflossing ook al de overhand hadden genomen. “Maar ik moet ook trots zijn op wat ik heb gewonnen.”

Schulting had na het winnen van goud op de 1500 meter zaterdag al gezegd dat ze voor deze WK tevreden wilde zijn als ze één keer goud haalde. “Ik voelde echter op de 500 meter al dat ik te kort kwam. Maar je moet nog een dag en wil jezelf bij elkaar houden”, zei ze nadat ze genoegen had moeten nemen met zilver op de 500 meter. “Bij de 1000 meter voelde ik al dat ik de supervorm niet had. Ik was blij dat ik de finale had gehaald, maar het tankje was leeg.”

Het deed de tweevoudig olympisch kampioene op de kilometer vooral ontzettend pijn dat ze niet de race kon rijden zoals ze had gewild. Ze liep tegen een straf op en werd vijfde. “Het heeft niet gelegen aan mijn inzet of de tactiek”, zei Schulting. “Mijn lichaam wilde niet meer, het is volledig leeg en dat doet mij de meeste pijn. Ik was niet de krachtige Suzanne die ik normaal wel ben.”

Toch vindt Schulting ook dat ze trots moet zijn. “Het was mentaal gezien een hele pittige en zware dag voor me. Ik denk dat ik ook erg blij mag zijn dat ik vandaag nog twee keer wereldkampioen ben geworden op de aflossing en de gemengde aflossing. We hebben als Nederlandse shorttracksters het toernooi gedomineerd zoals nog nooit is voorgekomen. Dat is heel bijzonder.”

Voor het komende seizoen hoopt Schulting de zaken wel anders aan te gaan pakken. “Het is duidelijk dat de tank meer leeg is dan de andere jaren. Dit seizoen heeft zijn tol geëist. Ik moet wel goed op mezelf letten.”

Schulting weet van zichzelf dat ze er iedere wedstrijd wil staan en rijdt om te winnen. “Zodra de eerste wedstrijden er zijn sta ik aan de start alsof het de Olympische Spelen zijn al zijn het maar plaatsingswedstrijden. Ik denk dat het zeker goed is dat ik het daar met de staf over ga hebben en dat die mij in bescherming nemen. Ik neem mezelf in bescherming en dat moet gestimuleerd worden door de staf. Ik heb het gevoel dat dat aan de orde is.”

Bondscoach Niels Kerstholt beaamt ook dat het tijd voor rust is, maar dat Schulting wellicht voor het komende seizoen iets meer vrijaf nodig heeft. “Het belangrijkste is dat ze mentaal even een stap terugdoet en de rust pakt, want het hakt erin, ook op je lichaam.”