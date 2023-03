Van de Zandschulp met Middelkoop uitgeschakeld in Indian Wells

Tennisser Botic van de Zandschulp is klaar in Indian Wells. De Veenendaler werd met Matwé Middelkoop uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het masterstoernooi in de woestijn van Californië. Het Nederlandse duo verloor via een matchtiebreak van de Fin Harri Heliövaara en de Brit Lloyd Glasspool: 6-3 3-6 10-6.

Van de Zandschulp was vrijdag in zijn partij tegen Ilja Ivasjka uit Belarus in de tweede ronde van het enkelspel geblesseerd geraakt. De nummer 33 van de wereld stapte van de baan bij een achterstand van 3-2 in de tweede set, nadat de eerste met 7-5 naar Ivasjka was gegaan. Ondanks de opgelopen enkelblessure kon Van de Zandschulp zaterdag wel weer aantreden in het dubbelspel.

Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski, als eerste geplaatst in Indian Wells, bereikten wel de tweede ronde. Zij versloegen het Braziliaans/Duitse duo Marcelo Melo/Alexander Zverev in twee sets: 6-3 6-1. Jean-Julien Rojer en zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador werden uitgeschakeld door de Amerikanen John Isner en Jack Sock: 6-7 (6) 7-5 10-7.