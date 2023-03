Zeilster Bouwmeester verovert Europese titel in Italië

Zeilster Marit Bouwmeester heeft in het Italiaanse Andorra voor de vijfde keer de Europese titel veroverd in de Ilca 6-klasse, voorheen bekend als de Laser Radial. Ze begon de laatste dag als leidster en gaf de voorsprong op de concurrentie niet meer uit handen. Bouwmeester zette daarmee de eerste stap naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Frankrijk, waar ze haar vierde olympische medaille wil veroveren.

De 34-jarige Friezin eindigde in de eerste race van de slotdag als zevende en won de tweede. In de laatste race kwam ze als twaalfde over de finish. Het was voldoende om weer Europees kampioen te worden, net als in 2016, 2017, 2018 en 2020. Bouwmeester had 18 punten voorsprong op de voor Portugal uitkomende Vasileia Karachaliou. Maxime Jonker eindigde op de vierde plaats, op 25 punten van Bouwmeester. Mirthe Akkerman werd dertiende.

“Ik ben fit, ik ben sterk, de trainingen gaan goed, maar ja: je moet het maar wel laten zien op zo’n moment”, zei Bouwmeester na haar vijfde Europese titel. “Dus ik ben heel blij.” De Friezin beviel vorig jaar van een dochter, Jessie Mae, maar pakte al snel daarna de trainingen weer op. Bouwmeester wil volgend jaar voor de kust van Marseille weer een olympische plak veroveren, na zilver (Londen 2012), goud (Rio 2016) en brons (Tokio 2021).

Om zich te kwalificeren, moet Bouwmeester eerst de interne selectie winnen. In principe gaat in deze klasse de Nederlandse zeilster die het beste presteert op de WK in augustus in Den Haag en de WK begin volgend jaar in Argentinië.

Bouwmeester, Jonker en Akkerman hebben echter ook onderling afgesproken dat een van hen zich al vervroegd kan kwalificeren, door zowel op het olympisch testevent in Marseille als de WK in Den Haag in de top 3 te eindigen. Aan het testevent mag ook slechts een van hen meedoen. Dat wordt degene die het beste presteert op het EK in Italië en de wereldbeker van Mallorca in april. Bouwmeester heeft daar nu de beste papieren voor. “Voor het eerst voelt topsport als een opoffering voor mij omdat ik niet bij Jessie kan zijn en dat maakt het zwaar. Maar het is de moeite waard”, aldus de Friezin.

Bij de mannen eindigde Duko Bos in de Ilca 7 op de negende plaats, Niels Broekhuizen werd achttiende. De Europese titel ging naar de 36-jarige Kroaat Tonci Stipanovic.