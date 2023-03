Herlings de beste in openingsrace Dutch Masters motorcross

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de openingswedstrijd van de Dutch Masters op zijn naam geschreven. De Brabander won beide manches in de 500cc op het circuit in Harfsen.

Herlings maakte vorig weekeinde zijn rentree in de zwaarste klasse van de motorcross. De fabrieksrijder van KTM eindigde als tweede in de Grote Prijs van Patagoniƫ-Argentiniƫ. Na een jaar zonder wedstrijden vanwege een gebroken hiel was dat een veelbelovend begin van het wereldkampioenschap. Herlings is tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, de zwaarste categorie.

De Dutch Masters diende als voorbereiding op de Grote Prijs van Sardiniƫ, die over een week wordt verreden.

Brian Bogers kwam in het Gelderse dorp Harfsen in de eerste manche hard ten val en besloot voor controle naar het ziekenhuis te gaan. Hij startte niet meer in de tweede manche.

Herlings moest in de eerste race vooral afrekenen met de achter hem jagende Belg Brent Van Doninck. In de tweede manche hield hij de Fransman Romain Febvre en Calvin Vlaanderen achter zich.