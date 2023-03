Titelverdediger VS treft Japan in finale World Baseball Classic

De finale van de World Baseball Classic gaat tussen de Verenigde Staten en Japan. De Amerikaanse honkballers waren in de halve finales in Miami veel te sterk voor Cuba (14-2), Japan versloeg Mexico in een ware thriller met 6-5. De finale van het officieuze WK in het honkbal vindt dinsdagavond plaats in het stadion van MLB-club Miami Marlins.

De Verenigde Staten verdedigen hun titel. Ze wonnen in 2017 de vorige editie van het WBC, het enige honkbaltoernooi waar ook de profs uit de Major League aan meedoen. In de finale wacht Japan, dat de eerste twee edities van de WBC in 2006 en 2009 won.

De Japanners zijn als enige ploeg dit toernooi nog ongeslagen. In de halve finale tegen Mexico zag het er na zes innings echter niet goed uit voor de Aziaten, die op dat moment met 3-0 achterstonden. Dankzij een homerun van Masataka Yoshida, met twee man op de honken, kwam Japan in de zevende inning op gelijke hoogte. Mexico nam in de volgende inning weer een voorsprong (5-4), maar Munetaka Murakami sloeg Japan in de negende en laatste inning naar de finale. Hij ramde de bal hoog en ver weg, waardoor zijn teamgenoten Shohei Ohtani en Ukyo Shuto de thuisplaat konden bereiken.

Het Nederlandse koninkrijksteam begon de WBC met twee overwinningen, maar verloor daarna twee keer en bleef zo steken in de groepsfase. Oranje bereikte in 2013 en 2017 nog de halve finales.