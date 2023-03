Jokic helpt basketballers Denver aan zege op gehavende 76’ers

De basketballers van Denver Nuggets hebben met enige moeite Philadelphia 76’ers verslagen. Nikola Jokic speelde een hoofdrol bij de thuisploeg met zijn 29e ’triple-double’ van het seizoen. De Serviër kwam tot 25 punten, 17 rebounds en 12 assists tegen een ploeg die sterspelers Joel Embiid en James Harden miste.

Embiid werd met een lichte kuitblessure aan de kant gehouden met het oog op de play-offs. Harden was er al voor het vierde duel op rij niet bij vanwege een achillespeesblessure. Zonder dat tweetal maakten de ‘Sixers’ het Denver nog best lastig. De thuisploeg leidde in het vierde kwart met 20 punten, maar zag die marge na een slechte periode en een dunk van Montrezl Harrell slinken tot 3 punten met nog een halve minuut op de klok. Twee door Jeff Green benutte vrije worpen bezorgden Denver, de koploper in de westelijke divisie, toch de winst. Philadelphia staat derde in de oostelijke divisie en is ook al zeker van de play-offs.