Oud-bokser Klitsjko: IOC besmeurt olympische geest

Voormalig wereldkampioen boksen Volodymyr Klitsjko heeft zware kritiek op de oproep van het Internationaal Olympisch Comité om individuele sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag weer toe te laten bij internationale wedstrijden. “Deze beslissing besmet de olympische geest en het is onzinnig, net als deze oorlog”, schreef de 47-jarige Oekraïner op Twitter, waarbij hij een foto van zichzelf plaatste met de olympische gouden medaille van Atlanta 1996 om zijn nek.

Voorzitter Thomas Bach van het IOC riep dinsdag de internationale sportbonden op om individuele sporters uit de twee landen weer overal toe te laten, ook al duurt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voort. Voorwaarde is dat dit gebeurt onder neutrale vlag en zonder andere uitingen van Rusland en Belarus. Atleten die de oorlog openlijk steunen, zijn niet welkom. Dat geldt ook voor sporters die in dienst zijn bij het leger of bij veiligheidsdiensten. Het IOC nam nog geen besluit over de mogelijke deelname van Russen en Belarussen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

“Thomas Bach dient de kleuren en belangen van Rusland”, meent Klitsjko, oud-kampioen bij de zwaargewichten. Hij noemt de aanbeveling om de uitgesloten atleten opnieuw toe te laten onder voorwaarden zoals een neutrale vlag een “valse vlag”.