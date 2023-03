IOC-voorzitter Bach slaat terug na kritiek op besluit over Russen

Voorzitter Thomas Bach betreurt alle reacties op de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om sporters uit Rusland en Belarus weer te laten meedoen aan internationale evenementen. Zowel vanuit Rusland als het door oorlog geteisterde Oekraïne kwamen afkeurende reacties op de beslissing die het IOC dinsdag nam. Politici uit Polen, Duitsland en Tsjechië leverden eveneens felle kritiek op het olympisch comité.

“Aan beide kanten zijn partijen niet tevreden, om het diplomatiek te zeggen”, aldus Bach op de persconferentie waarmee hij het driedaagse bestuursoverleg in Lausanne afsloot. “Dat betekent wel dat wij een soort middenweg hebben gevonden, zodat we allemaal vooruit kunnen.”

De Duitser baalt vooral van de overheidsbemoeienis. “Sport wordt zo politiek gemaakt, daar zijn we heel bezorgd over. Overheden willen beslissingen over sportdeelname overnemen. Het is betreurenswaardig dat sommige overheden niet respecteren wat een meerderheid van de olympische beweging en zijn stakeholders wil. Ze respecteren de autonomie van de sport niet en hanteren een dubbele standaard. We hebben ze nooit gehoord over een van de zeventig andere gewapende conflicten in de wereld. Het is niet aan overheden om te beslissen welke sporters aan welke evenementen meedoen. Dat zou het einde van de mondiale sport betekenen.”

Het IOC riep de internationale sportbonden dinsdag op om, onder voorwaarden, sporters uit Rusland en Belarus weer toe te laten. “Het is aan de bonden of ze deze weg willen volgen”, aldus Bach. Het olympisch comité schuift zelf een beslissing over deelname van beide landen aan de Spelen van volgend jaar in Parijs voor zich uit. Het IOC wacht af hoe de situatie zich in de komende periode ontwikkelt.

Het Russische olympisch comité noemde de criteria voor Russen om aan internationale toernooien mee te doen, zoals dat ze dat onder neutrale vlag moeten doen, onaanvaardbaar. “In Rusland worden we agenten van de Verenigde Staten genoemd”, zei Bach. “En in Oekraïne worden we neergezet alsof we samenspannen met de Russen. Terwijl wij de Russische invasie in Oekraïne vanaf het begin hebben veroordeeld en onze solidariteit met Oekraïne en de olympische gemeenschap daar laten zien.”