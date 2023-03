Tennisser Alcaraz overtuigend naar halve finales masters Miami

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Miami. De nummer 1 van de wereld rekende in twee sets af met de Amerikaan Taylor Fritz: 6-4-6-2. Alcaraz neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Italiaan Jannik Sinner.

De 19-jarige Spanjaard ligt op koers voor de zogeheten Sunshine Double, winst in de hoog aangeschreven toernooien van Indian Wells en Miami. Alcaraz won eerder deze maand al in Indian Wells.

Fritz, als negende geplaatst in Miami, vocht voor wat hij waard was tegen Alcaraz, maar hij was niet opgewassen tegen de Spanjaard. Alcaraz overklaste Fritz door in beide sets meteen de servicegame van de Amerikaan te winnen en de controle niet meer uit handen te geven.

De andere halve finale in Miami gaat tussen de Russen Daniil Medvedev en Karen Chatsjanov.

In het vrouwentoernooi plaatste Wimbledon-kampioene Elena Rybakina zich voor de finale. De Kazachse versloeg in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets: 7-6 (3) 6-4. Haar tegenstander in de finale komt uit het treffen tussen de Tsjechische Petra Kvitova en de Roemeense Sorana Cirstea.

Ook Rybakina is op weg naar de Sunshine Double, want zij won eerder deze maand al het toernooi van Indian Wells.