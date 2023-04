Italiaan Bezzecchi boekt in de regen eerste zege in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi heeft zijn eerste overwinning in de MotoGP behaald. De 24-jarige coureur uit het team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi was op zijn Ducati oppermachtig op een natte baan in Argentinië. Bezzecchi nam bij de start direct de leiding en reed foutloos naar de winst op het circuit van Termas de Rio Hondo.

De Italiaan boekte niet alleen zelf zijn eerste overwinning in de MotoGP, maar hij bezorgde het VR46 Racing Team van Rossi ook de eerste GP-zege in de koningsklasse. “Ik werd vanochtend met een vreemd gevoel wakker”, zei Bezzecchi. “Ik wist dat ik snel kon rijden, maar ik had niet verwacht dat ik zó snel zou zijn. Ik was vooraf bang voor de regen. Maar vanaf de eerste meter in de warming-up had ik een geweldig gevoel. Het was genieten op de motor. Ik praatte tegen de motor en zei dat we geconcentreerd moesten blijven. Het was heel zwaar, maar het gevoel is ongelooflijk. Ik wil de hele VR46-academie en Ducati bedanken.”

Bezzecchi had zich als tweede gekwalificeerd, achter de Spanjaard Alex Márquez. Bezzecchi kwam in de regen het beste weg en bouwde al snel een flinke voorsprong op aan kop van het veld. Wereldkampioen Francesco Bagnaia ging acht rondes voor het einde onderuit terwijl hij op de tweede plaats reed. De Ducati-coureur, die vorige week bij de seizoensstart in Portugal zowel de sprint- als de hoofdrace won, moest de leiding in het WK-klassement daardoor afstaan aan Bezzecchi.

Bagnaia wist wel weer op zijn motor te klimmen, maar eindigde net buiten de punten op de zestiende plaats. De Italiaan bleef op 41 punten staan en zag Bezzecchi (50 punten) passeren. De Fransman Johann Zarco kwam zo’n 6 seconden na Bezzecchi als tweede over de finish, Alex Márquez finishte als derde. Het podium bestond zo volledig uit Ducati-coureurs.

De Zuid-Afrikaan Brad Binder, die zaterdag de sprintrace won nadat hij vanaf de vijftiende plek was gestart, ging net als Bagnaia onderuit op de natte baan. Het fabrieksteam van Honda ontbrak in de GP van Argentinië. Kopman Marc Márquez kon niet racen vanwege een gebroken duim, vorige week opgelopen bij een crash in Portugal. Joan Mir ging zaterdag in de sprintrace hard onderuit en kreeg zondag van het medisch team geen toestemming om op zijn motor te stappen.