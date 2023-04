Van Gerwen kansloos tegen Price in finale International Darts Open

Michael van Gerwen heeft in de finale van het International Darts Open in het Duitse Riesa een kansloze nederlaag geleden tegen Gerwyn Price. De Welshman was met 8-4 te sterk voor de Nederlander.

Price had in de halve eindstrijd ook overtuigend gewonnen van Dirk van Duijvenbode. Die partij eindigde in 7-2. Van Gerwen had bij de laatste vier afgerekend met de Duitser Martin Schindler: 7-4.

Vorig jaar was Price ook de beste op het toernooi in Duitsland, dat deel uitmaakt van de Europese Tour.