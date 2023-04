Van de Zandschulp en Griekspoor verliezen dubbelspel in Marrakech

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn er in Marrakech niet in geslaagd de halve eindstrijd van het dubbelspel te bereiken. De twee beste tennissers van Nederland, in het enkelspel, verloren in de kwartfinales met 7-6 (3) 4-6 10-8 van de Indiërs Sriram Balaji en Jeevan Nedunchezhiyan.

In de beslissende matchtiebreak, een tiebreak tot de 10 punten, benutten de Indiërs hun derde wedstrijdpunt. Ze hadden in de eerste ronde al de als eerste geplaatste Matwé Middelkoop, die een koppel vormde met Marcel Granollers uit Spanje, uitgeschakeld.

Eerder op de dag bereikte Griekspoor de kwartfinales van het enkelspel, terwijl Van de Zandschulp in de tweede ronde verloor. Vrijdag neemt Griekspoor het bij de laatste acht op tegen de Spanjaard Roberto Carballés Baena.