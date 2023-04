Wielrenner Kelderman niet met Jumbo-Visma in Giro d’Italia

Wielrenner Wilco Kelderman gaat bij Jumbo-Visma niet van start in de Ronde van Italië. De 32-jarige wielrenner is door zijn val in de rittenkoers Tirreno-Adriatico niet fit genoeg en is vervangen, meldt Mathieu Heijboer, performance manager van de ploeg.

Kelderman was aangewezen als eerste luitenant van Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma voor de Giro d’Italia. “Wilco is momenteel niet fit genoeg om aan te sluiten bij onze stage”, legt Heijboer uit. “Dat betekent dat hij niet optimaal voorbereid aan de start van de Giro kan verschijnen en wordt vervangen. Een moeilijke beslissing, maar wel de enige juiste. Het is beter om tijdig knopen door te hakken dan er te laat achter te komen dat het niet gaat lukken.”

De ploeg heeft Sepp Kuss aangewezen als vervanger van Kelderman. “Er zijn maar weinig renners die als knecht met de besten mee omhoog kunnen”, zegt de ‘head of performance’. “Primoz heeft met Sepp een absolute meesterknecht die hem heel lang kan bijstaan.”

Kelderman keerde na vorig seizoen terug bij de ploeg waar hij eerder voor uitkwam toen die nog Belkin Pro Cycling Team en Lotto-Jumbo heette. Daarna kwam hij uit voor Team Sunweb, waarvoor hij in 2020 als derde eindigde in de Ronde van Italië, en de afgelopen twee seizoenen voor Bora-hansgrohe.

Roglic krijgt in de Giro naast Kuss steun van Robert Gesink, Koen Bouwman, de Noor Tobias Foss, de Italiaan Edoardo Affini, de Sloveen Jan Tratnik en de Duitser Michel Hessmann.