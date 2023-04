Van der Poel wint met Parijs-Roubaix opnieuw wielerklassieker

Mathieu van der Poel heeft de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck reed de laatste 15 kilometer solo naar de finish in Roubaix nadat zijn Belgische rivaal Wout van Aert op een van de laatste kasseistroken door een lekke band van de fiets moest. Kort na hem finishte de Belg Jasper Philipsen, een ploeggenoot van Van der Poel, als tweede. Van Aert werd derde.

Op een kleine 20 kilometer van de streep kwam oud-winnaar John Degenkolb ten val. De Duitser was in aanraking gekomen met Van der Poel, die iets had moeten uitwijken voor Philipsen. Van der Poel zegevierde eerder dit jaar al in Milaan-Sanremo. In 2020 en 2022 won hij de Ronde van Vlaanderen. Ook werd hij dit jaar voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden.

Na de eerste kasseistroken had zich eindelijk een groepje gevormd dat vooruit reed. Onder het viertal bevond zich de Nederlander Sjoerd Bax. Nog voor het beruchte Bos van Wallers, een van de zwaarste kasseistroken op zo’n 100 kilometer voor de streep, zette Van Aert aan. Onder anderen Degenkolb, Christophe Laporte en Van der Poel pikten aan. Het zestal sloot al snel aan bij de drie overgebleven koplopers, Laporte viel weg vooraan door een lekke band. Van der Poel had met de Belgen Philipsen en Gianni Vermeersch twee ploeggenoten mee in een groep met ook de sterke Italiaan Filippo Ganna, de Deen Mads Pedersen en de Zwitser Stefan Küng.

Van der Poel deed op sector 12 – met de kasseistroken wordt afgeteld naar de finish – een eerste aanval. Die zorgde voor een schifting in de kopgroep: Van Aert, Küng, Philipsen, Pedersen en Degenkolb waren mee. Later volgde ook Ganna. Op de vijfsterrenstrook van Mons-en-Pévèle – de zwaarste klasse – zette Van der Poel weer aan, op het asfalt meteen erna deed hij dat opnieuw met even alleen Van Aert in zijn wiel. De vijf anderen konden er weer aansluiten.

Op de kasseien van Camphin-en-Pévèle, ruim 20 kilometer voor de streep, hielden Van der Poel en Van Aert elkaar achterin de groep in de gaten. Op Carrefour de l’Arbre, vaak de beslissende strook, bepaalde Philipsen het tempo. Degenkolb viel na licht contact met Van der Poel waarna Van Aert aanviel. De beslissing viel niet veel later met de tegenslag voor Van Aert. De Nederlander ging alleen verder en bereikte na een solo van 15 kilometer alleen de piste van Roubaix.