Johansson langer bondscoach Nederlandse handbalsters

Per Johansson is ook de komende jaren bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen. De Zweed verlengde zijn contract dinsdag tot maart 2026.

“Met deze verlenging waarborgen wij de continu├»teit van het team”, zegt Jaap Wals, directeur van de Nederlandse handbalbond NHV. “Johansson heeft oog voor het grotere plaatje en zorgt ervoor dat het team zich goed doorontwikkelt. Onder zijn leiding bestaat het team uit een goede mix van ervaren speelsters en jonge talenten. We hebben er vertrouwen in dat hij de aangewezen man is om de ploeg de komende jaren verder te brengen met als mooie stip op de horizon: het WK 2025 in eigen land.”

Johansson is sinds maart vorig jaar bondscoach van de handbalsters. Op het EK in november eindigde Oranje als zesde, wat rechtstreekse kwalificatie voor het WK van 2023 opleverde. Dat toernooi is aan het einde van dit jaar.

“Er komen een paar echt grote toernooien aan met de Olympische Spelen in 2024 en het WK 2025 op eigen bodem. Ik voel me bevoorrecht dat ik nog minstens drie jaar aan het roer mag staan van dit team”, aldus Johansson.