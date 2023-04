Met nieuwe boksbond wil Van der Vorst olympische status behouden

Boris van der Vorst hoopt de olympische status van boksen te redden door een nieuwe internationale bond op te richten. Van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse bond, werd donderdag in Londen gepresenteerd als voorlopige leider van World Boxing. Die nieuwe federatie heeft als voornaamste doel om boksen op de Olympische Spelen te houden.

“We hebben jaren geprobeerd om in dialoog te blijven met de internationale boksbond IBA en om die in de juiste richting te bewegen”, zegt Van der Vorst. “Dat is niet gelukt. Sterker nog, we staan aan de vooravond van onze grootste nachtmerrie. Het is een kwestie van tijd tot boksen volledig uit de olympische familie verdwijnt. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Ik wil dat mijn kleinkinderen er ook van kunnen blijven dromen om op de Spelen te boksen.”

Van der Vorst heeft samen met “gelijkgestemde” bestuurders uit onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië nu World Boxing opgezet. “We willen een goede structuur neerzetten, financieel transparant beleid voeren en zorgen voor eerlijke uitslagen: de beste bokser moet winnen en niet de bokser uit de meest invloedrijke boksfederatie.” Het aanvragen van olympische erkenning kan formeel pas als het IOC die ontneemt van de IBA.

De mondiale bond is sinds 2019 al geschorst vanwege bestuurlijke en financiële perikelen. Het IOC nam de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie- en olympische wedstrijden van het boksen over. Vanwege de al jaren aanhoudende chaos in de bokswereld is de sport niet opgenomen in het voorlopige programma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.

De IBA staat onder leiding van de Oemar Kremlev. De Rus laat steeds duidelijk blijken dat hij de olympische status niet zo belangrijk vindt. De IBA, die wordt gefinancierd door Gazprom, besloot afgelopen najaar al om boksers uit Rusland en Belarus weer toe te laten tot internationale competities. Ze mogen dat zelfs weer doen onder eigen vlag, iets wat het IOC vanwege de oorlog in Oekraïne juist niet toestaat.

Van der Vorst wilde het vorig jaar in de voorzittersverkiezing bij de IBA opnemen tegen Kremlev, maar tot een serieuze verkiezing kwam het niet vanwege een juridisch conflict. De Nederlander probeert ‘zijn’ sport nu via een nieuwe bond te helpen.

World Boxing heeft voorlopig een interim-bestuur, maar nog geen leden. “We starten volgende maand met het toelaten van leden. In november houden we een congres waarop een voorzitter wordt gekozen. En uiteraard gaan we toenadering zoeken tot het IOC.” Of de Nederlandse boksbond de IBA verlaat en overstapt naar World Boxing, moet volgens Van der Vorst door de leden worden besloten.