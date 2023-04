Waterpolosters na twee zeges al zeker van superfinale World Cup

De Nederlandse waterpolosters zijn na twee overwinningen in Rotterdam al zeker van deelname aan de zogeheten Super Final van de World League. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis won de afgelopen dagen van Australië (11-7) en Griekenland (14-10). Omdat Hongarije die landen in groep A ook versloeg, zijn zowel de Nederlandse als de Hongaarse vrouwen al voor hun onderlinge duel van donderdagavond verzekerd van een vervolg in het toernooi.

De acht waterpoloploegen die deze week in Rotterdam spelen, komen volgende week ook in actie in Athene. Dan nemen de nummers 1 en 2 van beide Rotterdamse poules het in een groep tegen elkaar op. Zij zijn dan allemaal al zeker van deelname aan de superfinale in de Amerikaanse stad Long Beach in Californië, eind juni. De nummers 3 en 4 van beide poules strijden in Athene om twee tickets voor de Super Final.