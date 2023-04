Wielrenner Mollema voor negende keer in Amstel Gold Race

Wielerploeg Trek-Segafredo start zondag met Bauke Mollema in de Amstel Gold Race. De 36-jarige wielrenner doet voor de negende keer mee aan de Nederlandse klassieker uit de WorldTour. Zijn beste resultaat is een zevende plaats in 2014.

Mollema krijgt op de Limburgse wegen steun van een volgens de ploeg “super internationaal team” met de Deen Mattias Skjelmose, Toms Skujins uit Letland, de Amerikaan Quinn Simmons, de Belg Otto Vergaerde, de Noor Markus Hoelgaard en Mathias Vacek uit TsjechiĆ«.

Het beste resultaat van Mollema dit jaar is een achtste plaats in de Ronde van de Algarve. Skjelmose won dit seizoen twee etappes in Franse rittenkoersen.