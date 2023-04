Turner De Munck loopt tweede EK-medaille op voltige mis

Turner Loran de Munck is er bij de EK turnen niet in geslaagd om voor het tweede jaar op rij een medaille te veroveren. De zilveren medaillewinnaar van vorig jaar kwam in het Turkse Antalya na wat slordigheidsfouten slechts tot 14,266 punten in de finale en eindigde daarmee op plek 4.

“Er zat meer in”, zei De Munck achteraf. “Maar door slordigheden is het er niet uitgekomen. Als ik even één milliseconde mijn voeten bij elkaar had gehouden, dan was ik derde. Als ik twee keer mijn benen bij elkaar had gehouden was het helemaal een ander verhaal. Dan zat die eerste plek er wel echt in. Maar het is helaas niet gelukt”, zei De Munck.

“Die kleine slordigheidsfoutjes zitten gewoon in een klein hoekje. Het had niet gehoeven, maar op zo’n moment ga je uit de richting en moet je wel even corrigeren”, zei De Munck. “Het gebeurde al bij het russen op één beugel. Ik deed een hele draai en deed mijn benen open, waar ze drietiende voor hebben gegeven. Daarna gebeurde het nog eens bij de laatste transport, waar ik de laatste keer mijn benen open deed. Dat is dan opnieuw drietiende. Die twee fouten hebben ervoor gezorgd dat ik net vierde ben geworden.”

De Ierse wereldkampioen Rhys McClenaghan, die zich als eerste voor de finale geplaatst had, kwam tot 14,666 punten en greep daarmee het goud. Hij bleef daarmee de Belg Maxime Gentges (14,566) voor. Gentges verzekerde België daarmee van de eerste EK-medaille ooit op voltige. Het brons was voor Artur Davtyan uit Armenië. Davtyan kwam net als De Munck weliswaar tot 14,266 punten, maar greep door een hogere uitvoeringsscore het brons.

Voor McClenaghan is het zijn tweede EK-goud op voltige. Eerder won hij al de Europese titel in 2018.

In Antalya was De Munck op voltige de enige medaillewinnaar van de vorige EK die zich weer voor de finale wist te plaatsen. De Munck had zich met 14,633 punten als tweede geplaatst voor de finale, vlak achter McClenaghan (14,966).