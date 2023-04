Uitreiking ‘Sport-Oscars’ met Nederlandse kanshebbers in Parijs

De Laureus Awards worden op maandag 8 mei uitgereikt tijdens een gala-avond in Parijs. De afgelopen twee jaar werden de winnaars van de ‘Oscars van de sport’ vanwege de coronacrisis digitaal gehuldigd, omdat een samenkomst niet mogelijk was. Nu vindt in Parijs, dat volgend jaar de Olympische Spelen huisvest, wel weer een gala plaats waarvoor alle genomineerden worden uitgenodigd.

De Nederlanders Max Verstappen, Annemiek van Vleuten en Diede de Groot maken kans op een Laureus Award. De Formule 1-coureur ontving afgelopen jaar het zilveren beeldje voor de sportman van het jaar, nadat Verstappen zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 had veroverd. De Red Bull-coureur prolongeerde in 2022 zijn titel en is nu weer genomineerd voor de Laureus Award. Verstappen heeft concurrentie van de voetballers Lionel Messi en Kylian Mbappé, tennisser Rafael Nadal, polsstokhoogspringer Armand Duplantis en basketballer Stephen Curry.

Wielrenster Van Vleuten maakt net als vorig jaar kans in de categorie comeback van het jaar, rolstoeltennisster De Groot is wederom genomineerd in de categorie voor sporters met een beperking. Vorig jaar grepen zij in hun categorie naast de Laureus Award. Voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer is voorlopig de enige Nederlandse sportvrouw met zo’n ‘Oscar’. Zij kreeg in 2002 en 2008 de prijs voor beste sporter met een beperking.

Verstappen is met zijn Formule 1-renstal Red Bull ook genomineerd in de categorie team van het jaar, net als de Engelse voetbalsters die onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman in eigen land de Europese titel veroverden.