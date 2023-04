Wielrenner Meurisse loopt polsbreuk op bij val in Gold Race

De Belgische wielrenner Xandro Meurisse heeft bij een val in de Amstel Gold Race een polsbreuk opgelopen. Dat bleek nadat de renner van Alpecin-Deceuninck onderzoek had ondergaan in het ziekenhuis van Herentals. Meurisse ligt er zeker anderhalve maand uit, zo meldt zijn ploeg.

Meurisse (31) was een van de slachtoffers van een massale valpartij in de afdaling van de Loorberg. “Onderzoek heeft een meervoudige maar niet verplaatste breuk in de linkerpols aan het licht gebracht. Een operatie is niet nodig. Xandro zal tien dagen open gips dragen, waarna verdere stappen in de behandeling kunnen worden gezet”, meldt de ploeg. Meurisse begint zo snel mogelijk met trainen op de rollenbank. “We hopen dat hij eind mei kan deelnemen aan het trainingskamp van de ploeg.”