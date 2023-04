Tennisser Van de Zandschulp in München tegen Karatsev

Tennisser Botic van de Zandschulp speelt in de tweede ronde van het toernooi in München tegen Aslan Karatsev. De Russische qualifier bereikte donderdagochtend de tweede ronde door de Duitser Daniel Altmaier met 4-6 7-6 (2) 6-2 te verslaan. De twee moesten de partij afmaken die woensdag vanwege de regen in de Duitse stad voortijdig werd afgebroken.

Van de Zandschulp had in de eerste ronde een bye en hoefde niet in actie te komen. De partij in de tweede ronde staat later deze donderdag op het programma.