Renstal Mercedes haalt technisch directeur terug

James Allison keert als technisch directeur terug bij renstal Mercedes. Dat zegt teambaas Toto Wolff tegen het Britse blad Autosport.

Allison werkte van 2017 tot 2021 al eerder in deze functie voor Mercedes. Hij kwam toen over van Ferrari. Bij Mercedes was hij de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op de lange termijn. Maar hij neemt nu de functie van technisch directeur weer over van Mike Elliott, die zich de afgelopen periode bezighield met de bouw van de auto’s.

De renstal is na een aantal dominante jaren minder succesvol. Vorig jaar prolongeerde Max Verstappen met Red Bull de wereldtitel. Dit seizoen is het verschil tussen Mercedes en de bolide van Verstappen groot.

Wolff zegt tegen Autosport dat Elliott er zelf voor heeft gekozen om te stoppen met zijn huidige functie. “Hij is tot de conclusie gekomen dat hij meer een man is voor de ontwikkelingen in de toekomst”, aldus de teambaas. Elliott zal de functie van Allison op zich nemen.