Tennisser Van de Zandschulp verliest finale in München

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft in München zijn eerste ATP-titel opnieuw niet kunnen pakken. De 27-jarige Veenendaler kreeg in de finale tegen de als eerste geplaatste Deen Holger Rune in de derde set vier wedstrijdpunten, maar hij slaagde er niet in deze te benutten. De 19-jarige Rune, nummer 7 van de wereld, kwam terug van een 5-2-achterstand en besliste de partij in de tiebreak, 6-4 1-6 7-6 (3).

De eindstrijd in de Duitse stad was een herhaling van vorig jaar. Toen moest Van de Zandschulp in zijn eerste ATP-finale halverwege de eerste set vanwege ademhalingsproblemen opgeven.

Dit keer moest Rune zich in de derde set aan zijn schouder en zijn enkel laten behandelen. Maar ondanks zijn fysieke problemen pakte hij ten koste van Van de Zandschulp opnieuw de titel in München.

Een zwaar teleurgestelde Van de Zandschulp sloeg na afloop van de partij gefrustreerd een paar keer met zijn handdoek. Na het verlies van de eerste set had hij zichzelf knap terug in de wedstrijd gebracht. Hij profiteerde in de tweede set optimaal van onvrede bij Rune. De Deen wilde zijn racket opnieuw laten bespannen en mopperde omdat dit niet snel genoeg gebeurde. Van de Zandschulp pakte de set met 6-1.

In de beslissende derde set brak hij meteen door de service van Rune. Bij een stand van 2-1 voor Van de Zandschulp greep Rune naar zijn schouder nadat hij een aantal breakkansen had gemist. Na een blessurebehandeling aan het gewricht ging Rune toch door, maar Van de Zandschulp leek de partij onder controle te hebben. Hij liep uit naar 5-2 en kon het op eigen service afmaken. De nummer 29 van de wereld verzilverde zijn wedstrijdpunten echter niet en liet Rune terugkomen. Bij 5-4 ging de Deen door zijn enkel en werd kort onderzocht door de fysio. Een lange behandeling mocht echter niet. Ondanks het fysieke ongemak bij Rune kon Van de Zandschulp het ook bij zijn tweede poging op zijn eigen service niet afmaken.

Daviscup-captain Paul Haarhuis, die Van de Zandschulp in München begeleidde, ergerde zich op de tribune zichtbaar aan het gedrag van de Deen, die er een tiebreak uitsleepte. Van de Zandschulp kwam er daarin niet meer aan te pas. “Ik had zeker nog wel pijn”, zei Rune na afloop. “Maar ik ben blij dat het toch lukte om het voor elkaar te krijgen en mijn titel te prolongeren.”